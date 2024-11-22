Dedesi CAN oldu

Vezirköprü ilçesinde çiftçilikle uğraşan Halil İbrahim ve Semra Aydoğan çiftinin ikinci çocukları Mehmet Can Aydoğan, 8 aylıkken nefrotik sendrom nedeniyle böbrek yetmezliği çekmeye başladı. Samsun'dan İstanbul'a gelen Mehmet Aydoğan, torunu için gönüllü oldu. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi. Naklin ardından da dedesinin yanından hiç ayrılmayan Mehmet Can, sağlığına kavuştu. Dede Mehmet Aydoğan, torunun saatlerce diyalizde kalmasına ve sürekli istifra etmesine dayanamadığını söyledi. Hiç tereddüt etmeden nakil için gönüllü olduğunu ifade eden Aydoğan, "Torunuma böbreğim çok şükür uydu. Torunum da ben de çok iyiyiz. Onu çok seviyorum. Artık yaşıtları gibi sağlıklı bir hayat sürecek. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" dedi. Baba Halil İbrahim Aydoğan ise oğlu ve babasını aynı sedyede ameliyathaneye girerken gördüğünde çok duygulandığını dile getirdi. AA