Define avcıları sordu bakanlık yanıtladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, define avcılarının, kazı çalışmalarının nasıl yapılacağına, define aramak için nasıl bir yol izleyeceklerine, çalışma yapılacak arazinin mülkiyeti başkasına aitse ne yapılması gerektiğine, bir tarihi eser bulunduğunda para alınıp, alınmayacağına ve internette eser satışının mümkün olup olmadığına dair sorularını yanıtladı.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili faaliyetler başlığı altında define avcılarının merak ettiği sorulara verilen cevaplar şöyle:Define aramak isteyenler, definearayacakları yerin bağlı olduğu mülkiamire Define Arama Yönetmeliği'nin 7.maddesinde yer alan belgelerle birlikte birdilekçe ile müracaat ederler. Dilekçedearama maksadı açıkça belirtilir ve definearanacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle,sokak ve ev numarası bildirilir. Yerinekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapuluve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğuaçıklanır.Türkiye genelinde define arama izniverilemez. Define aranacak yer 50 metrekareyive 10 metre derinliği geçemez.Define aranacak yer sahipli ise; gerçekkişilerden noterden tasdikli muvafakatname,(üzerinde hangi konu hakkındaizin verildiğine dair bir bilgi bulunan yazılıbelge) tüzel kişilerden de yetkili organlarındanalınacak muvafakat yazısının alınmasıgerekiyor. Define aramak istenilenarazinin birden çok sahibi varsa tüm hissedarlardannoterden tasdikli muvafakatnamealınmalı.Bulunan definenin Hazine ve MaliyeBakanlığınca geçer akçe olarak değeritespit edilir. Define, Hazineye ait arazidebulunmuşsa yüzde ellisi define arayıcısına;özel veya tüzel kişilere ait arazidebulunmuşsa yüzde kırkı define arayıcısına,yüzde onu ise mülk sahibine verilir.Korunması gerekli etnografiknitelikli kültür varlıklarından müzelerealınması gerekli görülmeyen taşınır kültürvarlıkları için Müze Müdürlüklerince,"Tescile Tabi Taşınır Kültür ve TabiatVarlığı Belgesi" düzenlenerek sahibineiade edilir. Yasa dışı yollarla başkasınadevredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılmasıyasaktır.Korunması gerekli kültür ve tabiatvarlığı olup olmadığını, müzeye alınacaklarlaalınmayacakları tespit etmek vemüzelere alınmasına karar verilmesi durumundakıymetini belirlemek için müzeuzmanları tarafından "Değerlendirme veKıymet Takdir Komisyonu"oluşturulur. Müzelere alınmasıuygun görülen eseriçin komisyonca belirlenenmaddi bedel eseri getirenşahsa ödenir.