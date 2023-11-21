Değişen iklim çocukları vuruyor

İklim değişikliğinin oluşmasında en az etkiye sahip yaş grubu olan çocuklar, diğer taraftan en fazla olumsuz etkilenenler oluyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayınladığı bir rapora göre, şu anda dünyada su kaynaklarında ve hizmetlerde bir azalma ve eksiklik yaşanıyor ve bu durum çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiliyor. Şarkul Avsat'ın haberine göre dünyadaki her üç çocuktan biri, yani 739 milyon çocuk, su kıtlığı olan bölgelerde yaşıyor. İklim değişikliğinin ise bu durumu daha da kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Azalan su miktarı ile su ve sanitasyon hizmetlerinin eksikliğinin getirdiği çifte yük, zorlukları daha da artırıyor. Bu da çocukları daha fazla tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. DIŞ HABERLER