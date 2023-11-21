Haberler Yaşam Haberleri Değişen iklim çocukları vuruyor
Giriş Tarihi: 22.11.2023

Değişen iklim çocukları vuruyor

Değişen iklim çocukları vuruyor
İklim değişikliğinin oluşmasında en az etkiye sahip yaş grubu olan çocuklar, diğer taraftan en fazla olumsuz etkilenenler oluyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayınladığı bir rapora göre, şu anda dünyada su kaynaklarında ve hizmetlerde bir azalma ve eksiklik yaşanıyor ve bu durum çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkiliyor. Şarkul Avsat'ın haberine göre dünyadaki her üç çocuktan biri, yani 739 milyon çocuk, su kıtlığı olan bölgelerde yaşıyor. İklim değişikliğinin ise bu durumu daha da kötüleştireceğine dikkat çekiliyor. Azalan su miktarı ile su ve sanitasyon hizmetlerinin eksikliğinin getirdiği çifte yük, zorlukları daha da artırıyor. Bu da çocukları daha fazla tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. DIŞ HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Değişen iklim çocukları vuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA