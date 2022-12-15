Haberler Yaşam Haberleri Dehşet çiftliği
Giriş Tarihi: 16.12.2022

Dehşet çiftliği

Balıkesir Edremit’te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip tecavüz ederek parmaklarını kestiler

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Dehşet çiftliği
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Teknik ve fiziki takip sonucu çete liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.



Çetenin Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı. İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın işyerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı. Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi. Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı. Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Çete lideri Turanlı'nın da aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.




DÖVMESİNDEN TANIDI
Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tara-tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığı-fından uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), nı örgüt lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sır-sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Emeklilik şartları ne olacak?
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
EYT SON DAKİKA: Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşet çiftliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA