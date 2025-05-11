Dehşet kamyonunu ihbar etmişler

Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyonun, kazadan birkaç gün önce, tomrukları bağlamadan seyrettiğini gören bir sürücü tarafından fotoğraflı olarak ihbar edildiği belirlendi. Şirketin günde 2 kez sefer için baskı yaptığı iddia edilen kamyona ise son bir yılda 4 kez ceza uygulandığı ortaya çıktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı katliam gibi kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fazla tonaj nedeniyle lastiği patlayınca kazaya neden olduğu iddia edilen dehşet kamyonunun, önlem almadan taşımacılık yaptığı ortaya çıktı. Kazadan birkaç gün önce, kamyonun tomrukları bağlamadan seyrettiğini gören bir sürücünün, fotoğrafını çekip ihbarda bulunduğu öğrenildi.

'2 TUR YAPACAKSIN'

Kamyonun, olay günü sabah saat 09.30'da Bayramiç Aladağ mevkiinde Orman İşletme Şefliğinden yola çıktığı ve 22 bin 184 metreküp tomruk yükü olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Oktay Batır'ın yaklaşık 5 yıldır ailesiyle birlikte Bayramiç'in Ebubekirler Köyü'nde ihaleyle ağaç kesimi yapan bir şirkette taşeron olarak çalıştığı ve her gün Bayramiç-Çanakkale güzergahını kullanarak Organize Sanayi Bölgesi'ne tomruk taşıdığı da belirlendi. Şirket yetkililerin de daha fazla kazanç sağlamak için, Oktay Batır'a günde iki sefer yapması için baskı uygulandığı ileri sürüldü.

DEFALARCA CEZA KESİLMİŞ

Kamyona ise 30 Mayıs 2024'te "Karayoluna dökülecek şekilde yük yüklemekten", 9 Nisan 2025'te ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanmaktan, 13 Nisan 2025'te Bayramiç-Çan yolunda muayenesiz araç kullanmak ve brandasız araç kullanmaktan ceza uygulandığı belirlendi. Kazaya karışan otobüsün sürücüsü Mehmet Altınok'a da 11 Ekim 2024'te İstanbul Trafik Takograf Dinlenme Süresi'ne uymamaktan ceza uygulandığı ortaya çıktı.