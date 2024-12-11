DEM Partili belediyenin kapattığı şantiye açıldı

Mardin'in Savur ilçesinde, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesinin kapattığı Konkasör Şantiyesi, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla yeniden faaliyete açıldı. Mardin'in Savur ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra DEM'in Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk'ün seçilmesinin ardından faaliyeti durdurulan Konkasör Şantiyesi ile Mıcır Üretim Tesisi, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tunay Akkoyun talimatıyla yeniden faaliyete açıldı.

Ak Parti'nin Savur Belediye Başkanı Avukat Engin Uğur Hamidi'nin seçimi kazanmasının ardından günlük 600 ton üretim kapasiteli konkasör şantiyesi ile mıcır üretim tesisi DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce yaklaşık 7 ay önce kapatılarak, faaliyeti durdurulmuştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Savur şehir merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Üçerli (Dertiyel) mahallesinde faaliyet gösteren konkasör şantiyesi ile mıcır üretim tesisi, Savur ilçesinin 3 merkez ve 38 kırsal mahallesinde kullanılmak üzere kendi mıcırını üretiyordu. Bu tesis, ilçe belediyesinin alt yapı ve yol çalışmalarında ihtiyaç duyduğu mıcır malzemesini kendi kaynakları ile üreterek maliyetleri düşürmesine ve projeleri daha hızlı tamamlamasına katkı sağlıyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Mardin valisi Tuncay Akkoyun, yaklaşık 7 ay fişi çekilip faaliyetine son verilen tesisi yeninden hizmete açtı. Tesisin yeniden açılmasıyla Savur ilçesinin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, kendi kendine yeten bir şehir inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Savur Belediye Başkanı Avukat Engin Uğur Hamidi, beraberinde Ak Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, belediye meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar ile birlikte faaliyete başlayan şantiyeyi gezip incelemelerde bulundu.

SAVUR'DAKİ SEÇİM SONUÇLARINI KABULLENEMEDİKLERİ İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR

Ak Partili Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, burada yaptığı açıklamada, "2014 yılında bu konkasör şantiyemiz açılmıştı. Ancak kısa bir süre önce kapatıldı. Bugün tekrar faaliyetlerine başladı. 31 Mart seçimlerinden sonra maalesef burayı siyasi çekişmelere kurban ettiler. Diğer rakip partimiz burayı kapattı, böyle bir inisiyatif kullandı. 31 Mart seçimlerinden sonra Savur'daki seçim sonuçlarını herhalde kabullenemedikleri için böyle bir şey yaptılar, ama sonuçta açıldı. Bu saatten sonra da biz kimseyle o çekişmenin içine girmiyoruz. Allah sayın Valimizden razı olsun. Onun sayesinde açtık burayı. Bu konkasör şantiyemizi bize kazandıran Savur'un fahri hemşerisi, Savur'un ağabeyi, sayın Vali Tuncay Akkoyun'a çok teşekkür ediyorum. Nihayet bugün iki kat araç parkıyla o günkü üretimin üç katıyla açılmış durumda. Günlük 600 ton üretim yapıyoruz ve bu mucurun tamamı, bölgenin en kaliteli mucurunu üretiyoruz ve bu mucur köy yollarında yani ücra köylerde kullanılan bir malzemedir. Kışın çamurdan engellemek için kullanılan malzemedir. Aynı zamanda bu malzemeyi biz parke altına da kullanıyoruz" dedi.

Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Yıldız ise, "Kapatılmıştı ve sayın Valimiz tarafından tekrar açıldı. Ve savur halkına çok faydalı bir şantiyedir ve kırsal yollarımız için çok çok önemlidir. İnşallah bütün Savur halkına hayırlı olur ve kırsal mahallerimize çok faydalı bir şekilde üretime devam edecektir ve fayda görülecektir inşallah" dedi.

Üçerli mahallesi sakini İlhan Gümüş de, "31 Mart seçimlerinden dolayı burayı durdurdular. Yaklaşık 6 -7 ay burası durdu. 7 aydan sonra kayyum geldi. Vali bey tekrar faaliyete aldı. Burası Savur belediyeyi ayakta tutan burasıdır. Köylerine, milletine her şeyine burası çok iyidir, faydalıdır. Günlük 600 ton malzememizi üretiyoruz. Vali beye teşekkür ederiz" dedi.