Demansın dermanı patlamış mısırda

ABD'de yapılan bir araştırma patlamış mısırın sıra dışı bir faydasını ortaya koydu. Rush Üniversitesi uzmanları araştırmaları kapsamında 3 bin 300 yetişkini 6 yıl boyunca takip etti. Çıkan sonuçlara göre her gün bir miktar patlamış mısır yiyenlerin, diğerlerine oranla bunama hastalığına yakalanma riskin daha düşük. Araştırmacılar patlamış mısıra atılacak tuz oranının yüksek seviyelerde olmaması gerektiğinin de altını çizdi. Tam tahıllar lif açısından zenginliğine dikkat çeken uzmanlar bu durumun da şekerin kan dolaşımına dahil olmasını yavaşlatıp demens riskini de düşürdüğünü kaydetti.