Demir terbiyecisi Selahattin Usta çırak bulamıyor

MARDİN'DEKİ TÜM TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA ONUN EMEĞİ VAR

Mardin'de bulunan neredeyse tüm tarihi yapıların restorasyonunda dokunuşları olan Selahattin Usta, "Eski dükkânım aşağıdaydı ama orası restore edileceği için burada küçük bir dükkân açtım. Vatandaşlar hala gelip birçok ihtiyacını benden alıyor. Çarşıda gördüğünüz restoranların hepsinde benim emeğim var. Bugün ben bunları yapmazsam kimse yapmaz. Kapı tokmakları, kapı menteşeleri… Çividen tut çengele kadar Mardin'deki bütün yapılarda benim yaptığım şeyler kullanılıyor. Kasımiye Medresesi'nin yeni menteşelerini ben yaptım. Kasımiye Medresesi'ne gittiğiniz zaman etrafa bakın. Girişteki çivilerin hepsini ben yaptım" şeklinde konuştu.