Demiral’ın heykel veto yedi, MHP’den tepki geldi: Etnik hastalıklı CHP’liler çok ürktü!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oybirliği ile komisyonlara sevk edilen Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesi konusunda yürütülen tartışmalara değindi. Başkan Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın heykelin yapılmayacağını açıklamasının ardından şunları söyledi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekilimiz Bahadır Altınkeser'in Milli Futbolcumuz Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işaretli heykelinin dikilmesiyle ilgili önergesi etnik hastalıklı CHP'lileri çok ürküttü. Biz, 'Bozkurt' işaretiyle dünyadaki bütün Türkleri heyecanlandıran ve gururlandıran Melih Demiral'ın heykelinin Atatürk'ün şehri İzmir'e çok yakışacağını düşünüyor ve tüm irademizle destekliyoruz. Adı Bozkurtla anılan, yabancı yazarlar tarafından hayatı Bozkurt olarak kitaplaştırılan Atatürk'ün şehri İzmir'de Bozkurt'un CHP'li arkadaşları bu kadar panikletmesi gerçekten çok şaşırtıcı! Bozkurttan ve Atatürk'ten uzaklaşarak HDP ve LGBT'ye yaklaşmaları aslında ne olduklarını da göstermektedir!" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUM KOMİK Mİ ACI MI?

Şahin: "Hayatı boyunca Türklüğe hizmet eden, paralara, pullara ve devletin resmi amblemlerine Bozkurt işaretini nakşeden Atatürk'ün partisinin bugünkü temsilcilerinin düştüğü durum komik mi acı mı? Bunun kararını Türk Milleti verecektir!" ifadelerine kullandı.

KOMİSYON KARAR VERECEK

Önergeyi meclise sunan MHP Grup Başkan Vekili Altınkeser ise "Euro 2024'te Türk Milli takımımız bize büyük bir sevinç, gurur yaşattı, tarihi bir maçta Merih Demiral 2 gol attı, sevincini de bozkurt işareti yaparak kutladı. Bu sadece Türkiye'ye değil Avrupa ve tüm dünyadaki Türklere de büyük gurur oldu. Bunu siyasallaştırmamak lazım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de birçok bozkurt figürü kullandığını görüyoruz. Paralarda, pullarda bozkurt sembolü hep kullanılmıştır. Bütün dünya karşımızdayken bu birlik ve beraberliği pekiştirmek için Atatürk'ün şehri İzmir'den bunu yapmak istedik. Önergemize yönelik Türkiye'nin her yerinden ve her kesimden çok güzel dönüşler oluyor. Biz bu konuyu gündeme getirerek, oybirliği ile komisyonlara gönderme karar aldık. Komisyonlar da olumlu görüş verirse, Demiral'ın heykeli dikilecek" dedi.

"MANİPÜLE EDİLMEMELİ"

İzBB ve CHP'den yapılan açıklamaları da değerlendiren Altınkeser, "Komisyonlara gitti, komisyondaki arkadaşlarımızın raporları meclise gelir ve oylanır, son kararı meclis verir. CHP bu kararı veremez, meclis üyelerimizin manipüle edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye-Avusturya maçında, 2 gol atarak Türkiye'ye tarihi gurur yaşatan Milli Futbolcu Merih Demiral, sevincini bozkurt işareti yaparak kutlamıştı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Demirağ'a yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatmış, bozkurt işaretinin uygunsuz davranış olduğunu açıklamıştı. Demirağ'a verilen ceza dünya gündemine damga vurmuş, tüm siyasi partilerden arka arkaya açıklamalar gelmişti.