Demirbaş Ne Demek? Muhasebede Demirbaş Listesine Hangi Eşyalar Girer?

Kendimiz ya da işimizle alakalı olmayan konulara çok hakim olmasak da hepimiz demirbaş ne demek diye merak etmişizdir. Muhasebe kavramlarından biri olan ve bazı durumlarda karşımıza çıkan demirbaş eşya ne demek? Sadece muhasebe alanında değil tek başına da karşımıza çıkan bir kavram olan demirbaş kavramında özellikle sorulması gereken sorulardan biri de demirbaş listesine neler girer sorusudur. Merak ettiğiniz sorularınıza cevap bulmanız için hazırladığımız bu yazının detayların buyurun birlikte bakalım.

Demirbaş Ne Demek?

Demirbaş kelime anlamı olarak; Kişi, kurum ya da yer üzerine kayıt altına alınmış eşyaların tamamı anlamına gelir. Aynı zamanda korunması ve zarara uğramaması gereken eşyalar kategorisinde de sayılabilirler. Demirbaş eşyalar bir kuruma ya da yere bağlı olabildiği gibi bazı durumlarda kişilerin üzerine de zimmetlenir ve artık kişinin demirbaş eşyası olarak geçmektedir. Bu durumla kiraya verilen eşyalı evlerde, eşyaları ile devredilen iş yerlerinde ya da kamu kurumlarında karşılaşılır.

Muhasebede Demirbaş Nedir?

Muhasebe içinde geçen demirbaş kavramı bir üretim alanındaki ya da bir işyerindeki üretimin akmasını sağlayan eşyalar anlamına gelir. Yani fikirler ya da dosyalar demirbaş olamayacağı için muhasebe içinde demirbaş olarak karşımıza çıkanlar daha çok ofis malzemesi ya da işletme malzemesi olarak geçen üretimin ya da işin devamını sağlayan kısımlardır.

Demirbaş Listesine Neler Girer?

Kiralanan evlerde durum değişse de genel tabiri ile baktığımız zaman demirbaş eşya listesi genel olarak satıldığında para edecek olan eşyalardan oluşur. Yani ofis malzemeleri, evrak dolapları, masalar, sandalyeler, varsa kombi gibi eşyalar demirbaş olarak sayılabilmektedir.