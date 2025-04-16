Demirci’de çıkan ahır yangınında bir ev kullanılamaz hale geldi

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen 5 itfaiye aracı ve 2 orman arazözü, yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda Ali Öztin'e ait bir ahır ile bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aynı bölgede bulunan bir başka evde ise kısmi hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi için GDZ Elektrik ekipleri tarafından bölgedeki enerji geçici olarak kesildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.