Demirin ucu yüksek gerilim teline temas etti: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi İnci Sokak'ta dün meydana gelen olayda, ev sahibi U.E., iş arkadaşları E.Y. ve G.Y.'yi yardıma çağırdı. Balkona çıkarılan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir çerçeveyi yukarı çekmeye çalıştıkları sırada, demirin ucu yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan U.E., E.Y. ve G.Y.'yi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.