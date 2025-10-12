Demirkazık Dağı’nda kaybolan dağcılar sağ salim kurtarıldı
Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı Külah mevkiinde tipi nedeniyle yollarını kaybeden Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin koordineli çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi.
Yoğun hava koşullarına rağmen yürütülen başarılı kurtarma operasyonu sonucunda dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, dağcıları güvenli bölgeye ulaştırdıktan sonra gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
