DEM’li belediyelerin emekçi kıyımına tepki

Diyarbakır'da 31 Mart 2023 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen DEM Partili belediye yönetimlerinin başlattığı emekçi kıyımına her gün yeni işten çıkarmalar ekleniyor. Son kıyımlarla beraber işten atılan emekçilerin sayısı 845'e ulaşırken, sözleşmesi yenilenmeyen 270 memur ile birlikte bin 115 kişi işsiz bırakıldı. Öte yandan ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 53'u ulaşım, 75'i itfaiye eri, 25'i zabıta olmak üzere bir kalemde 170 kişiyi işe aldı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN DESTEK ÇIKARMASI

Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan emekçilerin Hizmet İş Sendikası öncülüğünde başlattığı oturma eylemi de Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırda Ramazan ayında da devam ediyor. Mağdur emekçileri ziyaret eden sendikalar ve sivil toplum kuruluşları eyleme tam destek verdi, DEM Partili belediyelerin zulmüne tepki gösterdi.

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Hak İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Mehmet Aküzüm ve Hizmet İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile ortak basın açıklaması yaparak mağdur emekçilere destek verdi. DEM Partili belediyelerin zulmünün hız kesmeden devam ettiğini belirten Tekdemir, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylemimizin 251. Gününde emek ve ekmek mücadelesi verdiğimiz çadırdan, zorbalara ve despot uygulamalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. DEM'li Belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, iş güvenceleri ellerinden alınan işçi kardeşlerimizin sayısı 845'e sözleşmeli memurların sayısı ise 270'e ulaştı.

"EĞER SAMİMİYSENİZ BU ZULME SON VERİN"

DEM Partili yöneticilerin söylem ve pratiklerinin birbirine zıt olduğunu anlatan Tekdemir, "Demli Büyükşehir ve diğer belediyelerin Kürtleri temsil anlayışı yaptıkları uygulamalarla Kürt emekçilerinin ekmeğini elinden alma, geleceğini çalma şeklini almıştır. Bu çadırda aylardır çocuklarının rızkı, emeğinin kutsalı için direnen yiğit kadınları gündemine alabilecek mi. Yoksa vesayet rejimi mahkumu söylemlerle kendilerinden olmadıklarına sessiz kalacak, yalandan yüzler mi takınacak. Emekçi kardeşlerimiz işlerine dönene kadar çadır nöbetimiz ve emek direnişimiz son bulmayacaktır" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNE TAM DESTEK

Cumhur İttifakı tarafından ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefine de değinen Tekdemir, bu sürece desteklerinin tam olduğuna vurgu yaptı.

Tekdemir ,"Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz bir Türkiye hedefiyle ülkemizin barış ve kardeşliği uğruna aklını yüreğini, emeğini ve inancını ortaya koyarak atmış olduğu adımı, sergilemiş olduğu tutumu son derece önemli ve değerli buluyoruz. Ülkemize ve bilhassa bölgemize 40 yıldır büyük acılar yaşatan terör belasından kurtulmak, birlik ve beraberliğin kardeşlik ikliminde yaşamak arzusu temel dileğimizdir. Yapılan çağrıyı bütün hatları ve derinliği ile metin yüzüne yansımış bir netlikte olursa Türkiye'nin huzur ve barış ortamına, kardeşlik iklimine kavuşması açısından çok kıymetli buluyoruz. Ortak yaşam çerçevesi içinde tek vatan ve tek bayrak altında, ülkenin her kesimiyle bütünleşme fırsatı doğuran, şiddet ve terörün bitmesine imkân sağlayan bu önemli adımın destekçisi olmayı bir vatandaşlık görevi kabul ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına bir kez daha candan yürekten teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Belediye yönetimlerinden de barış söylemlerinin samimiyetini emekçilere yönelik tutumlarını değiştirmekle ortaya koymalarını. Emekçilere yönelik baskın ve kuşatıcı hak kayıplarını telafi etmelerini bekliyoruz" dedi.

"ZAFER EMEKÇİLERİN OLACAKTIR "

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ise, başlattıkları eylemin emekçilerin hukuki zaferiyle kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kahraman, "Onlar zulmettikçe biz daha da güçleniyoruz. DEM Partili belediyelerde bu vicdansızca kararları verenler şunu iyi bilsin ki bu işin hem ilahi adalet hem de hukuki boyutu var. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Sendika olarak verdiğimiz hukuki destek sayesinde emekçi kardeşlerimiz davalarını kazanmaya devam ediyor" diye konuştu.