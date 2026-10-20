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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:14

Denetim noktalarından kaçamadılar: Sürücülerin WhatsApp oyunu bozuldu! 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ve jandarmanın denetim noktalarından kaçmaya yönelik kurulan oyun deşifre oldu. WhatsApp gruplarından denetim noktalarını paylaştığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
Denetim noktalarından kaçamadılar: Sürücülerin WhatsApp oyunu bozuldu! 10 gözaltı
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Malkara İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile Malkara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede, polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 750 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti. Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı, alkollü araç kullanımı, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin deşifre edildiği tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu belirlenen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A. M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 750 aktif kullanıcının bulunduğu WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TEKİRDAĞ #WHATSAPP #CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Denetim noktalarından kaçamadılar: Sürücülerin WhatsApp oyunu bozuldu! 10 gözaltı
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