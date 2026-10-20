Denetim noktalarından kaçamadılar: Sürücülerin WhatsApp oyunu bozuldu! 10 gözaltı

Malkara İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile Malkara Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede, polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 750 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti. Aranan şahıslar ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı, alkollü araç kullanımı, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin deşifre edildiği tespit edildi.