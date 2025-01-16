Denetimden kaçan çakarlı araç polis otolarına çarparak durdu: Şahsın üzerinden çıkanlar dikkat çekti!

Olay, Üsküdar'da meydana geldi. Beylerbeyi'nde denetim yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakarlı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.
Uyarıları dikkate almayan otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın peşine düştü.
ÜZERİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliye ait otomobilde yaptığı aramalarda, 1 adet silah, bıçak, polis rozeti ve polis palaskası ele geçirildi. Kazada yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, kazada hasar gören polis otoları ve şüpheliye ait otomobil çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.