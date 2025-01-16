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Giriş Tarihi: 16.1.2025 01:02

Denetimden kaçan çakarlı araç polis otolarına çarparak durdu: Şahsın üzerinden çıkanlar dikkat çekti!

Üsküdar'da denetim yapan ekipler çakarlı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan sürücü bir süre sonra polis ekiplerinin araçlarına çarparak durdu. Yaralı olarak yakalanan şahsın üzerinden çıkanlar ise dikkat çekti.

DHA
Denetimden kaçan çakarlı araç polis otolarına çarparak durdu: Şahsın üzerinden çıkanlar dikkat çekti!

Olay, Üsküdar'da meydana geldi. Beylerbeyi'nde denetim yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakarlı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarıları dikkate almayan otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın peşine düştü.

Polisin uzun süre yaptığı takip, Altunizade Şile Otoyolu'nda şüphelinin kullandığı otomobilin polis otolarına çarpması ile son buldu. Yaşanan kazada 3 polis otosunda hasar oluşurken, kaçmaya çalışan şüpheli yaralı olarak yakalandı.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliye ait otomobilde yaptığı aramalarda, 1 adet silah, bıçak, polis rozeti ve polis palaskası ele geçirildi. Kazada yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, kazada hasar gören polis otoları ve şüpheliye ait otomobil çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Denetimden kaçan çakarlı araç polis otolarına çarparak durdu: Şahsın üzerinden çıkanlar dikkat çekti!
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