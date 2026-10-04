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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:31

Denetimden kaçmak için şoför değiştirdi: Ehliyetsiz sürücüye drone'a yakalandı!

Kırıkkale’de trafik denetimini fark eden sürücü, yakalanmamak için araçtaki yolcuyla yer değiştirdi. Ancak sürücünün planı drone kameralarından kaçamadı. Ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin TL ceza uygulandı.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Denetimden kaçmak için şoför değiştirdi: Ehliyetsiz sürücüye drone’a yakalandı!
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetim sırasında ekiplerin uygulamasını fark eden sürücünün, araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdiği drone görüntüleriyle tespit edildi. Ekipler, görüntüler üzerine aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi.

DRONE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sürücünün denetimden kurtulmak amacıyla yaptığı yer değiştirme hamlesi, drone görüntüleri sayesinde ortaya çıkarıldı. Sürücü ve araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla drone destekli denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

#KIRIKKALE
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Denetimden kaçmak için şoför değiştirdi: Ehliyetsiz sürücüye drone'a yakalandı!
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