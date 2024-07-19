Türkiye İş Bankası'nın Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirdiği 'Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları' projesinde şamandıralama aşamasına geçildi. Böylelikle İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırları şamandıralarla korunacak. Bu kapsamda İstanbul Boğazı'nda ilk 2 şamandıra, ince deniz otu olarak da bilinen Zostera marina deniz çayırlarına ev sahipliği yapan Büyük Liman ve Beykoz-Sultaniye açıklarına yerleştirildi. Yine bu ay içinde, Posidonia oceanica deniz çayırı alanlarını içinde barındırdığı tespit edilen Marmara adaları bölgesindeki Paşalimanı Adası ile Narlı Köyü'ne, 8 araştırma şamandırası daha yerleştirilecek.Projede İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde araştırma şamandıraların üzerindeki sıcaklık ölçüm cihazları sayesinde elde edilecek düzenli veriler, iklim değişikliği etkilerinin izlenmesini sağlayacak. Şamandıraların atıldığı bölgeler arasında yer alan Beykoz açıklarında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem ile TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. İzlem Erdem, yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi: "1 metrekarelik alanı kaplayan deniz çayırları günde 14 litre oksijen üretebilmekte. Aynı zamanda karbon emisyonuna da katkıda bulunmakta. Projemizin ilk etabında Marmara Denizi'ne odaklandık. Çünkü burası bir iç deniz ve temizliğe ihtiyacı var. Marmara Denizi'nin sağlığı için kritik öneme sahip Posidonia oceanica deniz çayırlarının bulunduğu alanların haritalandırılmasını, üzerindeki atıklardan temizlenmesini ve korunmasını amaçlıyoruz. 2 yeni deniz çayırı alanı daha keşfettik, haritalandırılmasını yapıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir deniz yaşamı bırakmayı hedeflediğimiz projeyi deniz ekosistem içerisindeki biyolojik çeşitliliğin korunmasında katkı sağlayacak bir çalışma olarak görüyoruz." TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de deniz çayırları örtüsünün başladığı yerlere 10 adet mapa ve şamandıra yerleştirileceğini belirterek şunları söyledi: "Ayrıca iklim değişikliğini izleyecek sistemleri de konumlandıracağız. Şamandıraların bağlanacağı tonozların zaman içinde Marmara'da biten sübye ve kalamarlar için yaşam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca deniz çayırları alanlarına yerleştirilen şamandıralarla bölgede yürütülen faaliyetlerde (balıkçılık, dalış, su sporları ve tekne, gemi geçişleri vb.) farkındalık sağlamayı hedefliyoruz."