Deniz Kuvvetleri dalgıçları Ereğli’de bugüne kadar 3 gemicinin cansız bedenine ulaştı

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı TCG Ağ-5 gemisi mürettebatı ile Sualtı Arama Kurtarma Grup Komutanlığı'nda görevli birinci sınıf dalgıçların çalışmalarda yer aldığı belirtilerek, "23-25 Kasım 2023 tarihleri arasında dalış yapılarak ve Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı kullanılarak yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde bugüne kadar 3 gemicinin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.