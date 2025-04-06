BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) "Yıldırım Beyazıt" adlı deniz otobüsünde yangın paniği yaşandı. İstanbul Eminönü'nden hareket eden deniz otobüsünün makine dairesinde, Bursa'nın Mudanya İskelesi'ne yaklaştığı sırada yangın çıktı. Bunun üzerine limana 6 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede iskeleye yanaşan deniz otobüsündeki yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen 1 gemi personeli ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Bir yolcu yaşananları, "Arıza olduğu için anons yaptılar. Duman içeriyi sardı, kapıyı açtıktan sonra oksijen geldi. Bana can yelekleri için bıçak verdiler. Alt kattaydım, ön tarafa gidip can yeleklerini öne doğru attım. Gemi fırtınadan da çok sallandı. Yavaş yavaş yanaştık. Görevliler motorda arıza olduğunu söyledi" dedi.