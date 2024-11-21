Deniz seferlerine lodos engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabah etkisini arttırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Kentte lodos nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, metrelerce yükselen dalgalar nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri öğlene kadar karşılıklı olarak iptal edildi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.