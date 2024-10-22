Deniz taksiler Yenikapı’da çürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında işletilmesi için 272,2 milyon TL +KDV ile hizmet alımı ihalesi yaptığı Deniz Taksilerin Yenikapı'da limana çekildiği, işletilmediği iddia edildi. Ekrem İmamoğlu başkanlığındak İBB yönetimi, 2023 Yılı Denetim Komisyonuna gönderdiği belgede 2021'de 84,9 milyon TL+KDV, 2024'te ise 272,2 milyon TL +KDV ödeyerek aldığı Deniz Taksilerden 2023 yılında sadece 19,9 milyon TL gelir elde ettiğini beyan etti. Komisyon raporunda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Deniz taksi satın alma maliyeti ve yıllık işletme maliyeti ile Deniz Taksi işletmesinden elde edilen gelir karşılaştırıldığında yapılan işin belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından çok uzak olduğu ortadadır." Deniz taksilerin ne olacağı ile ilgili ise İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. SABAH'ın 2022'de Haliç Tersanesi'nde bekletilirken görüntülediği Deniz Taksi ücretlerine 25 Ağustos'ta yüzde 100 oranında zam yapılmıştı.