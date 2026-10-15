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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:31

Deniz ulaşımına fırtına ve sağanak engeli

Yurt genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına Bursa’da da etkili oldu. Mudanya’da fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, Kordon boyundaki taşları yerinden söktü. Taşan deniz nedeniyle sahil şeridi sular altında kaldı. İstanbul-Bursa arası deniz ulaşımı seferleri ise karşılıklı olarak iptal edildi.

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Deniz ulaşımına fırtına ve sağanak engeli
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Bursa'da yağmurdan daha çok fırtına etkili oldu. Özellikle Mudanya ile turistik Trilye Mahallesi arasında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, kıyı şeridini adeta dövdü. Kordon boyunda bulunan parke taşların büyük bölümü yerinden söküldü. Yürüyüş yolları ve parklar sular altında kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan mazgallara müdahale etti. Bölgede gece boyu çalışmalar sürdü. Tarihi Trilye Mahallesinde ise taşan deniz suları cadde ve bazı sokakları doldurdu.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Marmara Denizinde etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle, İstanbul Bursa arasındaki deniz ulaşımı seferleri durduruldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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Deniz ulaşımına fırtına ve sağanak engeli
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