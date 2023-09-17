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Giriş Tarihi: 17.9.2023 11:12 Son Güncelleme: 17.9.2023 11:16

Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belirlendi

Antalya’da dün denizde cansız bedeni bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin yapılan parmak izi incelemesinde Gülsüm Yılmaz’a (29) ait olduğu belirlendi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belirlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi'ndeki falezlerde dün yaşanan olayda tur yapan bir tekne kaptanının su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi, kadını bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AİLE TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemede kimliği belirsiz kadın cesedinin Gülsüm Yılmaz olduğu belirlendi. Elmalı ilçesinde yaşayan ailesine bilgi verildi. Cenazeyi Adli Tıp Kurumu Morgunda Gülsüm Yılmaz'ın ailesi teşhis etti. Gülsüm'ün kuzenleri ile birlikte kaldığını belirten Yılmaz ailesi, "Bize polis ulaştı. Olayı adli tıp raporu aydınlatacak" dedi. Otopsi işlemleri tamamlanan Gülsüm Yılmaz'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Elmalı ilçesine götürdü.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından polis soruşturma başlattı. Olayın itme veya cinayet mi olduğu inceleniyor. Ekipler bölgedeki işyeri güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Gülsüm Yılmaz'ın falezlere tek başına mı gittiğini yanında birimi olduğu kamera görüntülerinden belirleneceği öğrenildi.

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Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belirlendi
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