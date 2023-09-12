Denizde kaybolan Berat’ın cesedi Kısırkaya açıklarında bulundu

Geçtiğimiz günlerde dalgalı olmasına rağmen arkadaşları ile birlikte Kısırkaya Plajı'na yüzmek için gelen Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak denizde kaybolmuştu.

Yaklaşık bir haftaya yakın süredir arama çalışması devam eden ve deniz dalgalı olduğu için zaman zaman ara verilen arama çalmışmaları sonuç verdi. Bir haftaya yakın arama çalışmalarını yürüten ekipler, Kısırkaya Plajı açıklarında Berat Keskin'in cansız bedenine ulaştı. Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunan Keskin'in cansız bedeni tekneye alınarak kıyıya getirildi. Berat Keskin'in cesedi otopsi yaılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.