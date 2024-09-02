Denizde kaybolmuştu: Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı!

Feci olay, 30 Ağustos günü ilçenin Kerpe Plajı'nda meydana geldi. Körfez Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Selim Yaman, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatıldı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizden, karadan ve havadan çalışma gerçekleştirdi. Dün, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Yaman'ın cesedi bulundu.