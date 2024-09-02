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Giriş Tarihi: 2.9.2024 15:45

Denizde kaybolmuştu: Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan lise öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman’ın, 3’üncü günde cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Denizde kaybolmuştu: Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı!

Feci olay, 30 Ağustos günü ilçenin Kerpe Plajı'nda meydana geldi. Körfez Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Selim Yaman, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatıldı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri denizden, karadan ve havadan çalışma gerçekleştirdi. Dün, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Yaman'ın cesedi bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Mehmet Selim Yaman'ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi. 2 kardeş olan Yaman, aynı gün ailesinin yaşadığı Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Denizde kaybolmuştu: Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı!
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