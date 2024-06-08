Denizden çıkan cesette sır perdesi kalkıyor

İstanbul Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde önceki gün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde halıya sarılmış ve 10 kiloluk dambıl bağlanmış vaziyette cansız bedeni bulunan kişinin incelenen parmak izinden 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu ortaya çıkmıştı. Ekipler Sedef Güler'in en son görüştüğü kişi olan O.Ö'yü gözaltına aldı. Tespit edilen aracın izi sürüldüğünde aracı Y.G'nin kullandığı belirlendi. Y.G'nin yanında da bulunan kişinin de kimliği tespit edildi. Fırat B'nin 1 ay önce Beylikdüzü'nde kiraladığı eve giden ekipler Fırat B'yi de gözaltına aldı.Genç kızın öldürüldüğü evden cesedi çıkartan ve köprüye götürüp denize atan kişinin Fırat B. olduğu anlaşıldı. Genç kızdan ailesinin 4 gündür haber alamadığı ve önceki gün akşamüstü de annesi kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Güler'in kız kardeşinin de sosyal medya hesabından '4 gündür haber alamıyoruz kayıp' diye fotoğraf paylaştığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Fırat B. ve O.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürerken hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.G. ise aranıyor.