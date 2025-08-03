Denize açık yara ile girmeyin

Deniz suyu ısındı, tehlike arttı. Uzmanlar, sıcaklığın artmasıyla alarma geçti. Baltık Denizi'nden Kuzey Denizi'ne kadar yayılan Vibrio bakterileri artık Türkiye kıyılarında da görülüyor. Uzmanlar, denize asla açık yara ile girilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle Marmara, Akdeniz ve Ege kıyılarında denize girenler için riskin arttığı belirtiliyor.

KOLERA RİSKİ VAR

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yayımladığı uyarıya göre, geçmişte Baltık Denizi'nde rastlanan Vibrio bakterileri artık Kuzey Denizi ve kapalı yüzme alanlarında da tespit ediliyor. Bu bakteriler, tuzlu ve acı (tuzlu-tatlı karışımı) sularda, yüksek sıcaklık ve düşük tuzluluk oranında kolayca çoğalabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin, yaz aylarında denizle temas eden kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Aferin, "Vibrio bakterileri sıcak ve tuzlu sularda çoğalır. Kirli deniz suyunun yutulmasıyla midebağırsak sistemine girerek ishal ve sıvı kaybına neden olan koleraya yol açabilir. Türkiye'de kolera vakası nadir görülse de risk sıfır değil" ifadelerini kullandı. Vibrio bakterileri kabuklu deniz ürünlerinde de bulunabiliyor. Midye gibi ürünlerin az pişmiş olarak tüketilmesi de hastalığa sebep olabiliyor. Ayrıca Vibrio içeren bir midyenin görünümü, tadının diğer istiridyelerden farklı olmadığı belirtiliyor.