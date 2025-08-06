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Giriş Tarihi: 6.8.2025 12:43 Son Güncelleme: 6.8.2025 12:47

Denize atlayınca boynu kırılan gönüllü itfaiyeciden acı haber: 18 gün dayanabildi

Acı olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşti. Denize balıklama atlayınca boynu kırılmıştı. Profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra (36), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

DHA Yaşam
Denize atlayınca boynu kırılan gönüllü itfaiyeciden acı haber: 18 gün dayanabildi

Olay, 17 Temmuz'da Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, denize balıklama atladı. Sığ suda başını yere çarpan Sıdra hareketsiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sıdra'yı Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerinde boynunda kırık tespit edilen Sıdra, ileri bir tedavi için ambulansla İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Naim Sıdra, önceki gün hayatını kaybetti. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.

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Denize atlayınca boynu kırılan gönüllü itfaiyeciden acı haber: 18 gün dayanabildi
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