Denize düşen kızın üzerinden tekne geçti

stanbul'da yaşayan Nalan Kaya (25) geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü'nde üzerinde yürürken fotoğraf çekmek istedi fakat nedeni belirlenemeyen bir şekilde metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Genç kız suda can havliyle çırpınırken, durumu fark etmeyen seyir halindeki bir tekne kızın üzerinden geçerek yoluna devam etti. Çevredekilerin çığlıklarına başka bir teknedeki kişiler, baygın haldeki kızı kurtararak kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırılan Nalan Kaya'nın tedavisi sürerken polis, hayati tehlikesi bulunan genç kızın köprüden kaza sonucumu düştüğü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu araştırılıyor.Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti. Suyun üzerinden genç kızı fark eden Kaptan Hasan Mutlu ve arkadaşı kızı teknelerine çıkartarak kalp masajı yaptı. Olaya ilişkin yeni kurtarma görüntüleri ortaya çıkarken kaptan Mutlu yaşanan o anları anlattı. Denizden boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kurtaran Hasan Mutlu, "Yolcu taşıyordum.Bir çığlık sesi duydum, bir arkadaş yanıma geldi biri atladı dedi. Hemen buraya geldim. Kızı denizde aradım yüzüstü denizde hareketsiz uzanıyordu, bilinci kapalıydı. İntihar etti dediler, 24 yaşında gencecik kız. Buradan denize atlayanlar oluyor. Biraz daha kalsa denizin dibine batardı ve bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Deniz polisi burada kalp masajı yaptı nefes alamayınca ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eniştesiyle konuşuyorum şuan yoğun bakımda makinelere bağlı ve yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. İnşallah yaşar, Allah ailesine sabırlar versin. Ben burada 20 kişi kurtardım bu zamana kadar en çok etkilendiğim bu olay oldu. Geceden beri uyku uyuyamadım" dedi.