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Giriş Tarihi: 1.10.2023 13:11

Denizin ortasında yaşam savaşı

Muğla açıklarında yasa dışı yollardan umut yolculuğuna çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan’ın ölüme ittiği 22 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Denizin ortasında yaşam savaşı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-82) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-42) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye açıklarındaki bir diğer olayda Sahil Güvenlik Botu (KB-39) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

RADARA TAKILDILAR

Bodrum'daki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ, MEHMETCİK KURTARDI

Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-14) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Denizin ortasında yaşam savaşı
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