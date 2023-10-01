Denizin ortasında yaşam savaşı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-82) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-42) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye açıklarındaki bir diğer olayda Sahil Güvenlik Botu (KB-39) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

RADARA TAKILDILAR

Bodrum'daki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ, MEHMETCİK KURTARDI

Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-14) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.