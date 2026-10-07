Denizli’de acı olay! Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangın, Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Yağaç'a ait konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.