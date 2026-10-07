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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:16

Denizli’de acı olay! Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri burktu. 84 yaşındaki Fatma Yağaç’ın yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Denizli’de acı olay! Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Yangın, Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Yağaç'a ait konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan konteyner evin içerisinde mahsur kalan 84 yaşındaki Fatma Yağaç'ı kurtarmak için çalışma başlattı.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yoğun çaba sonucu konteyner eve girmeyi başaran ekipler, Yağaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ

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Denizli’de acı olay! Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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