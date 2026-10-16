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Giriş Tarihi: 16.10.2026 05:32

Denizli'de acı olay! Anten tamir etmek isterken hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşerek ağır yaralanan Mehmet Küçükşahal (61), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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İHA
Denizli’de acı olay! Anten tamir etmek isterken hayatını kaybetti
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Olay, Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Mehmet Küçükşahal, çanak antenini tamir etmek amacıyla evinin çatısına çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine düştü. Küçükşahal'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton zemine düşmesi sebebiyle ağır yaralanan Küçükşahal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından müdahale edilen Küçükşahal, yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Mehmet Küçükşahal'ın cenazesi, Mestanağa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#DENİZLİ
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Denizli'de acı olay! Anten tamir etmek isterken hayatını kaybetti
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