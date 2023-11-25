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Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:23

Denizli'de acı olay! Mermer bloğun altında kalan işçi feci şekilde can verdi...

Denizli'de 42 yaşındaki Tayfur Karadeniz, üzerine makinede kesilen mermer blok düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Denizli’de acı olay! Mermer bloğun altında kalan işçi feci şekilde can verdi...
Acı kaza, saat 19.00 sıralarında Honaz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada çalışan yapan 42 yaşındaki Tayfur Karadeniz'in üzerine makinede kesilen mermer blok düştü. Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadeniz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karadeniz'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İşçinin cenazesinin bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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Denizli'de acı olay! Mermer bloğun altında kalan işçi feci şekilde can verdi...
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