Denizli’de eşiyle tartışan kadın aracına bindi: Daha sonra olanlar oldu!

Eşini durdurmak isteyen H.M. önce otomobilin camını yumrukları ardından yerden aldığı demirle sağ ön camı kırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Z.M., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.