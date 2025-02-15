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Giriş Tarihi: 15.2.2025 18:16

Denizli’de eşiyle tartışan kadın aracına bindi: Daha sonra olanlar oldu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı. Kısa süre sonra otomobiline binen kadın hem eşinin üstüne hem park halindeki araçlara çarptı. Öfkelenen adam ise yerden aldığı demir parçayla aracın camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, Z.M., isimli kadın gözaltına alındı.

DHA
Denizli’de eşiyle tartışan kadın aracına bindi: Daha sonra olanlar oldu!

Olay, dün Merkezefendi ilçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Z.M. adlı kadın, boşanma aşamasındaki eşi H.M. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Z.M. bir süre sonra otomobille, H.M.'nin Denizli 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesine gitti. Otomobili H.M.'nin üzerine süren ve defalarca ileri-geri manevra yapan Z.M., aracıyla iş yeri önünde park halindeki otomobillere de çarptı.

Eşini durdurmak isteyen H.M. önce otomobilin camını yumrukları ardından yerden aldığı demirle sağ ön camı kırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Z.M., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de eşiyle tartışan kadın aracına bindi: Daha sonra olanlar oldu!
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