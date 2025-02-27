Denizli’de esrarengiz ölüm: Soluklanmak için oturduğu koltukta can verdi!

Yaşlı adamın hayatından endişe eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerde Bayram Kabukçu'nun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Bayram Kabukçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.