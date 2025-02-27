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Giriş Tarihi: 27.2.2025 19:03

Denizli’de esrarengiz ölüm: Soluklanmak için oturduğu koltukta can verdi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 62 yaşındaki Bayram Kabukçu evine dönerken yorulduğu için bir iş yerinin önünde koltuğa oturdu. Kabukçu burada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

İHA
Denizli’de esrarengiz ölüm: Soluklanmak için oturduğu koltukta can verdi!

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evine gitmek için yola çıkan Bayram Kabukçu (62), Fevzi Çakmak Bulvarı güzergahında giderken yorulduğunu hissedince dinlenmek istedi. Soluklanmak için bir iş yerinin önünde bulunan koltuğa oturan Bayram Kabukçu, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Dinlenmek için oturduğu koltukta hareketsiz bir şekilde kalan Bayram Kabukçu'nun uyukladığı zanneden çevre sakinleri yaşlı adama seslenerek uyandırmaya çalıştı.

Yaşlı adamın hayatından endişe eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerde Bayram Kabukçu'nun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Bayram Kabukçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli’de esrarengiz ölüm: Soluklanmak için oturduğu koltukta can verdi!
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