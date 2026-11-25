Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada korkunç olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı gürültü ve boğuşma sesi ihbarı yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.