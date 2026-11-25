Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada korkunç olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı gürültü ve boğuşma sesi ihbarı yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE CESEDİ BULUNDU!
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
1'İ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi. Şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindiren polis, olayların büyümesinin önüne geçti. Olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.