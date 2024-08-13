Denizli’de işçi servisiyle girdikleri OSB’de kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çalışmalar kapsamında bir işçi servisini takibe alan ekipler tarafından araçta yapılan aramada, kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleri bulundu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ö.Ş. (48) tutuklandı. N.Y. (38) ile M.K. (50) adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin dikkati çekmemek için sanayi bölgesine işçi taşıyan servis minibüsü sürücüsü ile anlaştığı, işçi gibi girdikleri sanayi bölgesinde fabrikalardan kablo çaldığı, yine servisle bölgeden çıktıkları belirtildi.