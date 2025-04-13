Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de miras kavgası kanlı bitti! Öfkesine yenik düştü, katliam yaptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 13.4.2025 19:08 Son Güncelleme: 13.4.2025 19:13

Denizli’de miras kavgası kanlı bitti! Öfkesine yenik düştü, katliam yaptı: 2 ölü

Denizli’de iki kardeş arasında başlayan miras kavgası kanlı bitti. Öfkesine yenik düşen ağabey, evinden aldığı tüfekle hem kardeşini hem de yengesini vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için ekipler geniş çaplı operasyon başlattı.

İHA
Denizli’de miras kavgası kanlı bitti! Öfkesine yenik düştü, katliam yaptı: 2 ölü

Denizli'deki olay, Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖFKESİNE YENİLDİ, KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Şerif Ali Acar isimli ağabey ile kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan sözlü tartışmaya, Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkesine yenilen Şerif Ali Acar, evine giderek tüfeğini aldı.

O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Evinde tüfeğini alan ağabey tekrar olay yerine geldi. Ağabey Şerife Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile onun eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Olay yerinde Acar ailesi hayatını kaybetti. Tüfekle dehşet saçan ağabey Şerife Ali Acar olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Süreyya ve Zennur ailesinin 2 çocukları olduğu öğrenildi. Otomobilde hayatını kaybeden karı ve koca olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Cinayetin ardından kaçan zanlı Şerif Ali Acar için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de miras kavgası kanlı bitti! Öfkesine yenik düştü, katliam yaptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz