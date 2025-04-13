Denizli’de miras kavgası kanlı bitti! Öfkesine yenik düştü, katliam yaptı: 2 ölü

ÖFKESİNE YENİLDİ, KARDEŞİ VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Şerif Ali Acar isimli ağabey ile kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan sözlü tartışmaya, Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkesine yenilen Şerif Ali Acar, evine giderek tüfeğini aldı.



O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Evinde tüfeğini alan ağabey tekrar olay yerine geldi. Ağabey Şerife Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile onun eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Olay yerinde Acar ailesi hayatını kaybetti. Tüfekle dehşet saçan ağabey Şerife Ali Acar olay yerinden kaçtı.