Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 04:07

Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Kadir Egeli yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

DHA
Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. Süleyman Torga yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Egeli'nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Egeli'nin (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Egeli'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA