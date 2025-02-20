Denizli’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Egeli'nin (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Egeli'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.