Denizli’de Şeref Ç. eski eşi ve sevgilisini öldürdü

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2357. Sokak'ta bulunan bir tekel bayiide meydana geldi. İddiaya göre, beş yıl önce boşandığı Meral Tınastepe'nin işlettiği tekel bayiisine gelen Şeref Ç., burada eski eşiyle birlikte yaşadığını öğrendiği Musa Ayaz ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şeref Ç., aracına dönerek yanında getirdiği pompalı tüfek ile geri döndü. Şeref Ş.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Tınastepe ve Ayaz, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinde geldiği otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tınastepe ve Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri Şeref Ç.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.