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Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:18

Denizli'de sır olay: Kız öğrencinin cansız bedenini öğretmenleri buldu! Meğer 2 gündür...

Denizli’nin Çal ilçesinde iki gündür okula gelmeyen kız öğrenciyi öğretmenleri merak etti. 17 yaşındaki kızın yalnız yaşadığı evine gelen öğretmenleri acı manzarayla karşılaştı. İşte detaylar...

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İHA
Denizli’de sır olay: Kız öğrencinin cansız bedenini öğretmenleri buldu! Meğer 2 gündür...
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Olay, Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B. adlı kız öğrencinin 2 günden bu yana okula gelmemesinden şüphelenen öğretmenleri, ona telefonla da ulaşmayınca paniğe kapıldı. Şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti. Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DENİZLİ
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Denizli'de sır olay: Kız öğrencinin cansız bedenini öğretmenleri buldu! Meğer 2 gündür...
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