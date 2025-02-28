Denizli’de vinç faciası! 20 yaşındaki Muzaffer Çelik hayatını kaybetti!

Kaza, saat 01.00 sıralarında İlbade Mahallesi Mehmet Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer Çelik'in kontrolünü yitirdiği 20 BJ 330 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki vince çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muzaffer Çelik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.