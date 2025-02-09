Denizli’de yaşayan 70 yaşındaki adam her yerde aranıyor: En son o noktada görüldü!





"5 BİN LİRA PARASI VARMIŞ "

Babasının bir an önce bulunmasını istediğini belirten kızı Meral Kandemir, "Babam Cuma günü, bir arkadaşı ile alkol almış, arkadaşı saat 14.00-14.30 civarında babamı Acıpayam-Burdur makasına bırakmış, cebinde de 5 bin lira parası varmış. O günden beri babamdan haber alamıyoruz. Telefonu kapalı ulaşamıyoruz, hiç böyle yapmazdı. Tanıdığımız arkadaşları ile görüştük kimse nerede olduğunu bilmiyor. Annem jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri babamın bir arkadaşının ifadesini aldı. Şuanda her yerde babamı arıyoruz. Babamın akıl sağlığı yerindedir, o gün evde herhangi bir sorun da yaşanmadı, neden ve nereye gittiğini anlamadık. Canından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.