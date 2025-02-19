Denizli’deki kazada hayatını kaybetmişti! 15 yaşındaki Nisa, eski hakemlerin kızıymış

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa kara yolunun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Yoldan geçen araçlardakiler, yaralıların çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile öğrenci olduğu öğrenilen Nisa Yıldızer'in yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.





BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

VALİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Denizli'deki kaza sonrası bölgeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, "Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası'na İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi maalesef hayatını kaybetti, 26 da yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlanıldı. Vefat eden kişilere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebi için ise arkadaşımız çalışmalarına başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde, edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.





Öte yandan, kazada ölen Nisa Yıldızer'in, eski hakem oldukları öğrenilen Korgün Yıldızer ile Gökçe Balikan Yıldızer çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Eski hakem anne Gökçe Balikan Yıldızer'in Reaktif Spor Antrenörlüğü yaptığı, eşi Korgün Yıldızer'in ise hakemlik sonrasında egzersiz uzmanı olduğu öğrenildi. 3 yaşında jimnastiği başlayıp sporla tanışan Nisa Yıldızer'in, lise çağlarında haltere ilgi duyduğu, İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu olduğu ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul takımında yer aldığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk annesi ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile Nisa Yıldızer'in cenazelerinin, bugün Denizli'den İzmir'e getirileceği öğrenildi.