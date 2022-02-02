Denizli’deki Şebnem Şirin cinayetinde şoke eden detay! ’Ölmeden son bir defa öpeyim’

İddianamede, Furkan Zıbıncı'nın polis ve savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Birlikte gittikleri apartta alkol aldıkları Şebnem Şirin evlenip, hamile kalmak istediğini ancak kendisinin bunu reddetmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten Zıbıncı'nın ifadesinde "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Şebnem'i kolundan tuttum. Arbedede yere düştük. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçtım" dediği kaydedildi.

CİNAYETİ BABASINA İTİRAF ETMİŞ

İddianameye göre ayrıca İsmail Zıbıncı, oğlunun kendisini arayıp cinayeti söylediğini belirtti. Velayeti annesinde olduğu için ara sıra görüştükleri oğlu Furkan'ın olay tarihinde saat 06.30'da kendisini aradığını belirten Zıbıncı da ifadesinde "'Baba başım dertte. Çabuk gel. Konuşmamız lazım, kız arkadaşımı öldürdüm' dedi. Yanına gittiğimde ise 'Kız arkadaşını öldürdüm, şu an apartta. Beni buralardan götür, kurtar' diyerek yardım istedi. Aparta baktığımızda kanlar içinde bir kadın görüp 112'yi aradık" dedi.