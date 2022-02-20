Denizli’ye Fildişi Sahili’nden 3. gelin! Babalarının ’Afrikalı gelin’ vasiyetini yerine getirdiler

"BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Damadın kardeşi Murat Kara, "2,5 yıl oldu evleneli, şuanda çok mutluyuz. Ömür boyu inşallah devam edecek. Şimdi 3'üncüyü getirdik darısı bizim oğlanın başına" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl Zeynep'in kardeşi Meryem ile evlenen İlhan Bat, "Ben de bir yıllık evliyim, Ali arkadaşımız mutlu mesut olsun. Güzel bir gün, mutlu bir gün biz çok mutluyuz. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Babası vasiyet etti, Afrika'dan Denizli'ye 3 gelin geldi | Video

Türkiye'ye Kara ailesine ilk gelin olarak gelen Zeynep Vanessa Koudiao, "3 yıl oldu, sonra arkamdan ablamla benim Meryem ablam geldi. Şimdi ise benim arkadaşım geldi o da Leyla. Biz çok mutluyuz" diye konuştu.