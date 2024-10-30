Depodan 2 milyon liralık musluk çaldılar

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir inşaatta görevli G.Y.Y., 6 ay önce polise giderek çalıştığı yerin deposundan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 265 adet musluğun çalındığını belirterek şikâyette bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızların izine ulaştı. Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çaldıkları muslukları araca yükleyen şüphelilerin kullandığı otomobilin plakası ve kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Yapılan operasyonda daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler Ü.Y. (30), D.B. (27), H.K. (47), R.U. (32) ve E.Ç. (37) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ü.Y., D.B., R.U. tutuklandı.