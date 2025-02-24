Deprem araçlarıyla “change” vurgunu! Kaçak parçalar kriminalde inceleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir devam eden titiz bir çalışma sonucunda, çalıntı, hacizli ve kaçak araçların depremde hasar gören araçlarla "change" (kimlik değiştirme) işlemi yapılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Yapılan derinlemesine soruşturma neticesinde, Ankara Oto Sanayi'nde bulunan 2 ayrı oto yedek parça satış noktasında arama kararı çıkarıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Gerçekleştirilen operasyonda, kontrol edilen motor ve şanzımanların sorgulamaları sonucunda, şasi numaraları silinmiş, okunamayan veya kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olmak üzere tam 12 adet motor ve 13 adet şanzıman ele geçirildi.

OTO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, oto hırsızlığı yapmakla suçlanan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, depremde ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen araçların motorlarını, aynı marka ve modeldeki kaçak veya hacizli araçlara takarak araçların kimliklerini değiştirdikleri belirlendi.

KRİMİNAL LABORATUVAR İNCELEMESİ BAŞLADI

Ele geçirilen motor ve şanzımanlar, detaylı inceleme için Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Özel uzmanlar tarafından yapılacak incelemeler sonucunda, motor ve şanzımanların gerçek kimlikleri ve şebekenin bağlantıları hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.