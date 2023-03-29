Deprem bölgesi İskenderun’da deniz taştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında bugün tekrarı yaşandı.